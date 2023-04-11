مستوطنون يغلقون مدخل بلدة الخضر
أغلق مستوطنون صهاينة وتحت حماية قوات العدو الصهيوني مساء الإثنين، المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية قوله: "إن عشرات المستوطنين تجمهروا في منطقة النشاش وأغلقوا المدخل الرئيس للبلدة، الواصل بين محافظتي بيت لحم والخليل.
ويشن المستوطنون هجمات بشكلٍ يومي، بهدف تحويل العيش في القرى المحيطة بالمستوطنات إلى جحيم، في محاولة بائسة إلى تهجير أهاليها، على اعتبار أنها الخزان الجغرافي الاحتياطي للتوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية التي يتمترس عليها أصحابها الحقيقيين.
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