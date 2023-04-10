«دا سيلفا» يعيد تأكيد وعوده فى اليوم المئة من رئاسة البرازيل

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الإثنين، إنه واثق من أن الكونجرس سيوافق على الإطار المالى الجديد، فى الوقت الذى تخط حكومته فصلًا سياسيًا جديدًا فى تاريخ البلاد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وفى خطابه فى اليوم المئة من توليه المنصب، قال "لولا": إنه ما زال يعتقد أن معدلات الفائدة "مرتفعة للغاية" وتعرقل النمو الاقتصادى، لكنه متأكد من أن الكونجرس سيوافق على الإطار المالى الذى طال انتظاره.

وعلّق لولا، الرئيس اليسارى الذى يشغل المنصب للمرة الثالثة، على أعمال الشغب فى الثامن من يناير، حين اقتحم أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو مبانى الحكومة فى برازيليا، فى مسعى لإثارة انقلاب عسكرى قبل أيام من تنصيبه.

وقال: "لم يرد اليمين المتطرف مغادرة السلطة"، مردفًا "نحن نخط فصلًا جديدًا فى تاريخ البرازيل، تفاؤلى ليس مبالغًا فيه".

وأضاف لولا دا سيلفا أن البرازيل ستنشئ قريبًا محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأنه لن يفوت فرصة تحويل أكبر بلد فى أمريكا اللاتينية إلى قوة هيدروجينية خضراء.