العالم اليوم - واقعتا إطلاق نار في يوم واحد.. تفاصيل يوم متوتر في أميركا

انتم الان تتابعون خبر واقعتا إطلاق نار في يوم واحد.. تفاصيل يوم متوتر في أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أبريل 2023 11:24 مساءً - أسفر إطلاق نار شارك فيه أحد عناصر شرطة ولاية أوريغون الأميركية، يوم الاثنين، عن مقتل شخص وإغلاق جميع المسارات الطرق المتجهة شمالا من الطريق السريع "إنترستيت 5".

هجوم أوريغون، حدث بعد وقت وجيز من إطلاق نار على مصرف بمدينة لويفيل، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص بالرصاص وأصاب تسعة آخرين.

هجوم أوريغون

في أوريغون لم تعلن السلطات سوى القليل من التفاصيل بشأن إطلاق النار الذي وقع في مدينة سالم.

قالت إدارة النقل في ولاية أوريغون، إن الطريق السريع"آي-5" المتجه شمالا مغلق بسبب نشاط تقوم به الشرطة، بالإضافة إلى مسار يتجه جنوبا.

أصدرت شرطة ولاية أوريغون بيانا جاء فيه أن "مشتبها به توفي" وأن جنديا متورط في إطلاق النار.

أحدث الإغلاق الجزئي للطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، اختناقات مرورية.

قالت شرطة ولاية أوريغون إن حركة المرور ستتأثر في المنطقة لعدة ساعات، مشيرة إلى أن إن إدارة الشرطة ستقود التحقيق في واقعة إطلاق النار. لم تحدد السلطات هوية القتيل.

هجوم المصرف

في وقت سابق الاثنين، قتل أربعة أشخاص بالرصاص، وأصيب 6 آخرون، في هجوم وقع على مصرف بوسط مدينة لويفيل بولاية كنتاكي.

قالت الشرطة إن مطلق النار قُتل في مكان الحادث، لكن لم يتضح ما إذا كانت وفاته بسبب نيران الشرطة، أم أنه هو الذي أصاب نفسه بالرصاص.

نقلت وكالة رويترز عن بول همفري نائب رئيس شرطة لويفيل إن مطلق النار موظف حالي أو سابق بالبنك.

أبرز عمليات إطلاق النار

هذا قائمة بأبرز عمليات إطلاق النار الأخيرة في الولايات المتحدة العام الماضي:

- ناشفيل، ولاية تينيسي

قُتل ثلاثة طلاب وثلاثة بالغين داخل مدرسة ذا كوفينانت في ناشفيل في 27 مارس. وقُتل المشتبه به، وهو طالب سابق، على أيدي قوات الشرطة.

- هالف مون باي، ولاية كاليفورنيا

قتل عامل مزرعة سبعة أشخاص في إطلاق نار في مزرعتين للفطر في شمال كاليفورنيا في 23 يناير. ويواجه أحد المشتبه بهم اتهامات بالقتل

- مونتيري بارك، ولاية كاليفورنيا

قتل رجل يبلغ من العمر 72 عاما 11 شخصا وأصاب تسعة في إطلاق نار خلال احتفال رأس السنة القمرية الجديدة في مونتيري بارك يوم 21 يناير.

- تشيسابيك، ولاية فيرجينيا

قتل المدير في وول مارت في تشيسابيك ستة وأصاب ستة خلال اجتماع للموظفين في 22 نوفمبر. وقالت الشرطة إن المشتبه به أطلق النار على نفسه.

- كولورادو سبرينجز، ولاية كولورادو

قُتل خمسة أشخاص وأصيب 17 عندما أطلق مسلح يبلغ من العمر 22 عاما النار من بندقية نصف آلية على المتواجدين في ملهى ليلي للمثليين في كولورادو سبرينغز في 19 نوفمبر.

- رالي، ولاية نورث كارولينا

قتل صبي يبلغ من العمر 15 عاما خمسة أشخاص وأصاب اثنين آخرين في إطلاق نار في رالي يوم 13 أكتوبر/ تشرين أول.

- هايلاند بارك، ولاية إلينوي

قتل ستة أشخاص وأصيب 30 على الأقل عندما فتح مسلح على سطح أحد المنازل النار خلال استعراض عيد الاستقلال في 4 يوليو في ضاحية هايلاند بارك بشيكاغو. وينتظر المشتبه به المحاكمة.

- فيستافيا هيلز، ولاية ألاباما

قتل شخصان على الأقل ودخل آخر المستشفى في 16 يونيو بعد إطلاق النار في كنيسة القديس ستيفن الأسقفية في إحدى ضواحي برمنغهام. وقالت الشرطة إن المشتبه به رهن الاحتجاز.

- دونكانفيل، ولاية تكساس

أطلقت الشرطة النار وقتلت رجلا أطلق أعيرة نارية في 13 يونيو في صالة للألعاب الرياضية في منطقة دالاس، حيث كان ما لا يقل عن 150 طفلا يحضرون معسكرًا نهاريا.

- شاتنووغا، ولاية تينيسي

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 14 آخرون في إطلاق نار في 5 يونيو أمام مطعم. وألقي القبض على ثلاثة اشخاص.

- فيلادلفيا

في الرابع من يونيو، لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب أحد عشر آخرين، في مبنى مزدحم في فيلادلفيا خلال اشتباك بدأ بقتال بالأيدي أعقبه إطلاق نار عشوائي. تم اعتقال رجلين للاشتباه في أنهما على صلة بسقوط القتيلين، كما ألقي القبض على آخرين على خلفية المشاجرة.