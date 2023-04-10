مقتل 4 أشخاص في انفجار جنوب غرب باكستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 10:30 مساءً - ذكرت مصادر بالشرطة الباكستانية، أن أربعة أشخاص على الأقل، من بينهم اثنان من رجال الشرطة، قتلوا في انفجار وقع بمنطقة قندهارى بازار في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان اليوم الاثنين.

وقال وسيم بايج، المتحدث باسم المستشفى المدني في كويتا، إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة تسعة أشخاص بجروح، مشيرا إلى أنه وقع بينما كانت سيارة للشرطة تعبر حارة في منطقة السوق المزدحمة.

تطويق الأمن لمكان الحادث

وبعد الانفجار بوقت قصير، طوقت قوات الأمن المنطقة ونقلت خدمات الإنقاذ المصابين إلى مرافق طبية قريبة. ويجرى التحقيق فى سبب الانفجار، بحسب صحيفة «إكسبريس تريبيون» الباكستانية.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس وزراء إقليم بلوشستان عبد القدوس بزينجو بشدة الانفجار الذي وقع في كويتا.

وقدم شهباز شريف تعازيه لذوي القتلى، ودعا بالشفاء المبكر لمن أصيبوا في الهجوم. ووجه المسؤولين لتوفير جميع التسهيلات الطبية الممكنة للجرحى.

كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني أنه يسعى للحصول على تقرير عن الهجوم الارهابي من السلطات، متعهدا باحباط المخططات الشائنة للارهابيين.