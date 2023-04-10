الأمم المتحدة: نثمن دور القيادة المصرية لتهدئة الأوضاع فى الأراضى المحتلة

جدة - نرمين السيد - قال ستيفان دوجاريك متحدث الأمانة العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الاثنين، إن يثمن دور القيادة المصرية لتهدئة الأوضاع فى الأراضى المحتلة، مشيرا إلى أن مصر تلعب دورا أساسيا للسلام الفلسطينى الإسرائيلى.





وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، قال ستيفان دوجاريك، إنه يتم العمل عن كثب مع مصر لحل الأزمة فى ليبيا، معربا عن تقديره الدور المصرى لتهدئة الأوضاع فى ليبيا. وعن الحرب الروسية- الأوكرانية، أوضح متحدث الأمانة العامة للأمم المتحدة، أن الحرب فى أوكرانيا لها أثار كارثية على العالم.

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