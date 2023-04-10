خطة أردنية لإدخال مطاعيم المكورات الرئوية والجدري المائي في برنامج للتطعيم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 10 أبريل 2023 10:10 مساءً - دوت الخليج :- تخطط وزارة الصحة عبر استراتيجيتها (2023-2025)، إلى إدخال مطاعيم جديدة مثل المكورات الرئوية والجدري المائي ضمن البرنامج الوطني للتطعيم.
ووفق الاستراتيجية تبلغ تكلفة البرنامج الكلية 26 مليون دينار مقسمة على ثلاث سنوات: 7 ملايين دينار في عام 2023، 7 ملايين دينار في عام 2024، 12 مليون دينار في عام 2025.
وسيمول البرنامج من موازنة وزارة الصحة، وسيعتمد مؤشر قياس البرنامج على عدد المطاعيم الجديدة المدخلة للبرنامج الوطني للتطعيم (2023 المكورات الرئوية/ 2024 المكورات الرئوية/ 2025 المكورات الرئوية + الجدري المائي) ، وفق المملكة .
وستشرف على البرنامج الممتد على ثلاث سنوات، مديرية الأمراض السارية، فيما ستكون منظمة الصحة العالمية واليونيسيف جهات شريكة.
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