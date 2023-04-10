سكاي نيوز.. ترامب يتحرك لمنع مايك بنس من الإدلاء بشهادته بشأن ”هجوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 09:29 مساءً - كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن دونالد ترامب يتحرك لمنع نائبه السابق مايك بنس من الإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين فيدرالية كبرى تحقق فى دور الرئيس السابق فى أحداث 6 يناير 2021، المعروفة باسم "هجوم الكابيتول".

ووفقا ل"سكاى نيوز"، قال موقع "إن بى سى نيوز" الأمريكى أن فريق ترامب القانونى قدم استئنافا لمنع العديد من كبار مساعديه السابقين من تقديم شهاداتهم أمام المحكمة.

وأضاف أن تحرك ترامب يأتى بعد أيام من إعلان مستشار بنس أن الأخير لن يستأنف أمرا أصدره القاضى جيمس بواسبيرج، ويطلب من نائب الرئيس السابق الإدلاء بشهادته بشأن "هجوم الكابيتول".

وذكر ديفين أومالى، مستشار بنس، فى بيان الأسبوع الماضي: "أقسم نائب الرئيس السابق مايك بنس على دعم الدستور والدفاع عنه.. لن يستأنف بنس حكم القاضى وسيمتثل لأمر الاستدعاء كما يقتضى القانون".

ومن غير الواضح متى سيمثل بنس أمام هيئة المحلفين الكبرى فى واشنطن، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لشبكة "إن بى سى نيوز".

ويوم 6 يناير 2021، اقتحم حشد غاضب من أنصار ترامب، مبنى الكابيتول الأمريكى، لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، التى قادت جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وأوصت لجنة التحقيق النيابية بملاحقة ترامب جنائيا لمحاولته التمسك بالسلطة بشكل غير سلمي.

واتهم المدعون أكثر من 900 شخص بجرائم تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول.

وقالت وزارة العدل أن 412 منهم اعترفوا بالذنب فى إحدى التهم الفيدرالية المختلفة.

وقتل 7 أشخاص على الأقل فى هجوم 6 يناير.