العالم اليوم - هجوم "البنك" الدموي في أميركا يكشف عن مفاجأة بشأن المنفذ

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أبريل 2023 09:22 مساءً - قالت إدارة شرطة مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية إن حادث إطلاق نار وقع اليوم الاثنين. في وسط المدينة، أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

ماذا حدث؟ رجل قتل أربعة أشخاص بالرصاص وأصاب تسعة آخرين في هجوم وقع اليوم الإثنين على مصرف بوسط المدينة.

قالت الشرطة إن مطلق النار قُتل في مكان الحادث، لكن لم يتضح ما إذا كانت وفاته بسبب نيران الشرطة أم أنه هو الذي أصاب نفسه بالرصاص. وأضافت أنها تحركت في غضون دقائق من تلقيها تقارير عن وجود إطلاق نار في حوالي الساعة (12:30 بتوقيت غرينتش).

الحادث وقع في فرع تابع لمصرف "أولد ناشيونال بنك"، بالقرب من ملعب سلاجر فيلد للبيسبول في وسط المدينة التي يقطنها 625 ألف نسمة.

تسعة أشخاص أصيبوا في الهجوم يتلقون العلاج في المستشفى، بينهم فردان من الشرطة. وقالت الشرطة إن أحد أفرادها في حالة حرجة. ماذا نعرف عن المهاجم؟ الرجل كان مسلحا ببندقية نصف آلية "إيه.آر-15".

قال بول همفري نائب رئيس شرطة لويفيل للصحفيين إن مطلق النار موظف حالي أو سابق بالبنك.



أوضحت الشرطة، في وقت سابق، أنه جرى "تحييد المهاجم".

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