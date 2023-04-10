الاردن : صرف رواتب العاملين في القطاع العام نهاية الأسبوع المقبل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 10 أبريل 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- قال مصدر حكومي إنه سيتم صرف رواتب العاملين في القطاع العام عن شهر نيسان الحالي نهاية الأسبوع المقبل.
وأوضح المصدر : أن رواتب العاملين في القطاع العام تصرف عادة في الـ22 من كل شهر، لكنه ونظرا لأن موعد صرفها لشهر نيسان الحالي يتزامن مع عطلة عيد الفطر السعيد، ستقوم الحكومة بصرفها يوم الأربعاء أو الخميس على أبعد تقدير من الأسبوع المقبل ، وفق هلا اخبار .
يشار إلى أن الحكومة حددت عطلة عيد الفطر السَّعيد اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق للحادي والعشرين من نيسان الجاري، وحتَّى مساء يوم الاثنين الموافق للرَّابع والعشرين منه.
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