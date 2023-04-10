أول تعليق أوروبى بشأن التدريبات الصينية حول تايوان

جدة - نرمين السيد - أعرب الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، عن قلقه بشأن التدريبات العسكرية التى تجريها الصين حول تايوان، وقال إنه لا ينبغى تغيير وضع الجزيرة بالقوة، وأن أى تصعيد أو حادث أو استخدام للقوة هناك ستكون له تداعياته الهائلة على الصعيد العالمى، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وأجرى الجيش الصينى تدريبات على حصار جوى وبحرى لتايوان، اليوم الإثنين، فى اليوم الأخير المقرر لتدريباته، إلى جانب مُشاركة حاملة طائرات صينية فى دوريات قتالية، فيما أبلغت تايبيه عن زيادة أخرى فى عدد الطائرات الحربية بالقرب من الجزيرة.

وقالت نبيلة مصرالى، المُتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية "نشعر بالقلق إزاء تكثيف الأنشطة العسكرية لجيش التحرير الشعبى فى مضيق تايوان وحول تايوان، مع التوغلات فى منطقة تحديد الدفاع الجوى التايوانية وعبور الخط الأوسط".

وتابعت "لا ينبغى تغيير الوضع الراهن من جانب واحد أو بالقوة، أى زعزعة للاستقرار فى المضيق نتيجة لتصعيد أو حادث أو استخدام للقوة ستكون لها تداعيات اقتصادية وأمنية هائلة على المنطقة وعلى الصعيد العالمى".

وأضافت "من الضرورى ممارسة ضبط النفس، يتعين حل التوترات من خلال حوار هادف وصريح، وسيواصل الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار فى المنطقة.