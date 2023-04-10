وفاة القاضي المتقاعد الاردني فارس الماضي متأثرا بحادث في السعودية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 10 أبريل 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- انتقل الى رحمة الله تعالى القاضي المتقاعد فارس الماضي اليوم الاحد متأثرا باصابة تعرض لها في السعودية قبيل اسبوعين .
وتعرض القاضي الماضي وزوجته لحادث تدهور مركبتهم اثناء تواجدهم في السعودية لاداء مناسك العمرة مما اسفر عن ادخالهما الى المستشفى .
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه بنقل القاضي من مستشفى في تبوك الى المدينة الطبية بطائرة اخلاء طبي مجهزة .
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