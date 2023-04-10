العثور على جثة رابعة أسفل أنقاض المبنى المنهار في مدينة مارسيليا الفرنسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 05:23 مساءً - قال مكتب المدعي العام، اليوم الاثنين، إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثة رابعة من أسفل أنقاض مبنى منهار في مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا.

ومع ذلك، تتسم جهود العثور على المفقودين بالصعوبة، حيث يستمر حريق في الاشتعال أسفل الأنقاض.

وكان قد تم العثور على ثلاثة جثث في وقت سابق أسفل الانقاض.

ولم ترد معلومات إضافية بشأن المتوفين. ويشار إلى أن هناك ثمانية أشخاص مفقودون منذ انهيار المبنى

وأضاف مكتب المدعي العام، أن جهود البحث مستمرة.

وأوضح أن شخصا كان يعتقد أنه مفقود تواصل مع أقاربه.

وكان المبنى المؤلف من أربعة طوابق قد انهار في المدينة الواقعة بجنوب فرنسا في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.