ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جليدي بجبال الألب إلى 6 أشخاص

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 05:23 مساءً - قال متحدث باسم قوات الدرك الفرنسية، اليوم الاثنين، إن حصيلة القتلى في انهيار جليدي بجبال الألب في فرنسا بالقرب من منتجع تشامونيكس الشهير للتزلج، ارتفعت إلى ستة أشخاص.

ووفقا لتقارير إعلامية، كان من بين الضحايا مرشدان وأربعة متزلجين انجرفوا عندما وقع الانهيار الثلجي ظهر يوم أمس الأحد.

وذكرت قناة فرانس بلو، أن أعمار القتلى تتراوح بين منتصف العشرينيات إلى أواخر الأربعينيات، وجاءوا من مدن فرنسية مختلفة.

وضرب الانهيار الجليدي نهر أرمانسيت الجليدي بالقرب من مونت بلانك، أعلى قمة بجبال الألب، على الحدود الفرنسية الإيطالية.

وقدم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين شكره لأجهزة الإنقاذ.

وعبر هو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تعاطفهما مع الضحايا وأسرهم.

وذكرت قناة فرانس إنفو، أن شخصا آخر أصيب بجروح طفيفة وأن شخصا ثامنا نجا بإصابات، مستندة في معلوماتها على المقاطعة المحلية.