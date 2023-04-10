زيلينسكي يعقد صفقة كارثية مع بولندا لمواجهة روسيا بشأن التنازل عن الأرض

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 05:23 مساءً - أعلنت وسائل إعلام بولندية، بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حصل خلال زيارته إلى وارسو، على "فرصة أخيرة" من نظيره البولندي أندريه دودا لشن هجوم مضاد، في حالة الفشل، ستتنازل كييف على أراضي غرب أوكرانيا لـ بولندا.

وأشارت صحيفة "Niezależny Dziennik Polityczny" البولندية، أن "سبب هذه الخطوة من قبل زيلينسكي هو الإخفاقات في الجبهة والاستثمارات الضخمة للغاية للدول الأجنبية في نظام كييف، والتي لم تجلب أرباحًا أو فوائد كبيرة للغرب".

ولفتت إلى أن سلوك زيلينسكي خلال زيارته لبولندا يشير أيضًا إلى رغبته في تسليم أراضي غرب أوكرانيا لـ وارسو.