عاجل- مقتل 5 أشخاص فى إطلاق نار بمدينة لويفيل

جدة - نرمين السيد - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بمقتل 5 أشخاص فى إطلاق نار بمدينة لويفيل بولاية كنتاكى الأمريكية.



جدة - نرمين السيد - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بمقتل 5 أشخاص فى إطلاق نار بمدينة لويفيل بولاية كنتاكى الأمريكية. وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الشرطة أطلقت النار على مرتكب هجوم لويفيل بولاية كنتاكى.

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