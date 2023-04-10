العالم اليوم - متوسط الأجر الشهري في اليابان يصل لأعلى مستوى على الإطلاق

انتم الان تتابعون خبر متوسط الأجر الشهري في اليابان يصل لأعلى مستوى على الإطلاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أبريل 2023 05:16 مساءً - ارتفع متوسط الأجور الشهرية للعاملين بدوام كامل في اليابان إلى 2360 دولارًا، بزيادة سنوية 1.4% خلال عام 2022.

ووفقًا لمسح أجرته الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان، فإن هذا المستوى يعتبر الأعلى منذ بدء جمع البيانات في عام 1976.

وأظهرت بيانات الوزارة أن متوسط أجر الرجال زاد بنسبة 1.4% إلى 2560 دولار خلال العام الماضي، فيما ارتفع متوسط أجر السيدات بنسبة 2.1% إلى 1938 دولار، ليشكل ذلك العام الثاني على التوالي الذي تشهد فيه اليابانيات نموًا أكبر لأجورهم مقارنة بالرجال، لكن رغم انكماش فجوة الأجور بينهم إلى أقل مستوى لها على الإطلاق، ظلت أجور اليابانيات تعادل نحو 75% فقط من أجور الرجال في المتوسط.

وأشارت الوزارة إلى أن أجور اليابانيين من الجنسين، تميل إلى الارتفاع مع التقدم في العمر، وتبلغ أعلى مستوى ممكن لها عند المرحلة بين 55 و59 عامًا للموظف.

بيانات وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أظهرت أيضا ارتفع متوسط الأجور على أساس سنوي بنسبة 2.5٪ ليصل إلى 2605 دولار للموظفين في الشركات الكبيرة، و1.1٪ إلى 2266 دولار في الشركات المتوسطة الحجم، و1.6٪ إلى 2128 دولار في الشركات الصغيرة.

كما شهدت طوكيو أعلى متوسط للأجور الشهرية عند 2809 دولار، تليها كاناغاوا عند 2510 دولار وأوساكا عند 2475 دولار، ليبلغ أدنى متوسط للأجور الشهرية عند 1852 دولار في محافظة أوموري.