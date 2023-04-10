مقتل 4 فى تفجير استهدف مركبة أمنية غرب باكستان

جدة - نرمين السيد - وشهدت باكستان الشهر الماضى، حادث مماثل، إذ لقى 6 أشخاص مصرعهم بينهم مسؤول سياسى، فى هجوم مسلح بمدينة "هرى بور" شمال غرب البلاد. وقالت الشرطة المحلية فى المدينة، إن عناصر مجهولة أطلقت قذيفة هاون على سيارة المسؤول السياسى لبلدية المدينة "عاطف منصف"، ثم واصلت الهجوم بإطلاق وابل من النار بواسطة سلاح رشاش، ما أدى لمقتله مع خمسة من رفاقه.

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