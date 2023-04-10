العالم اليوم - أرباح بنك قطر الوطني تتجاوز مليار دولار في الربع الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أبريل 2023 03:22 مساءً - ارتفعت أرباح بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، بنسبة 7 بالمئة في الربع الأول، مدعومة بزيادة الإيرادات من مجموعة من مصادر الدخل على الرغم من الاضطرابات في الأسواق العالمية.

وبحسب القوائم المالية للبنك، فإن صافي أرباح "قطر الوطني" في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس ارتفع إلى 3.9 مليار ريال قطري (1.07 مليار دولار) من 3.6 مليار ريال في الربع الأول من عام 2022، متجاوزا متوسط توقعات المحللين بتسجيل صافي أرباح 3.77 مليار ريال.

وقال البنك في إفصاح للبورصة إن إجمالي الموجودات بلغ 1.18 تريليون ريال في نهاية الربع بزيادة ستة بالمئة على أساس سنوي.

وزادت القروض والسلف ستة بالمئة إلى 810 مليارات ريال، بينما بلغت نسبة القروض إلى الودائع في البنك 97.9 بالمئة، ونسبة القروض المتعثرة 2.9 بالمئة مقابل 2.3 بالمئة قبل عام.