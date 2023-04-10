العالم اليوم - عمومية "ديوا" تصادق على توزيعات أرباح النصف الثاني من 2022

انتم الان تتابعون خبر عمومية "ديوا" تصادق على توزيعات أرباح النصف الثاني من 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أبريل 2023 02:20 مساءً - صادقت الجمعية العمومية لشركة كهرباء ومياه دبي على توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 1.3 مليار دولار للمساهمين وذلك في اجتماع الجمعية العمومية لهيئة كهرباء ومياه دبي التي عُقدت الاثنين.

وتشمل هذه التوزيعات أرباح نقدية خاصة لمرة واحدة بقيمة 450 مليون دولار ناتجة عن بيع جزء من أسهم شركة "إمباور"،، وأرباح نقدية مرحلية للمساهمين بمقدار 840 مليون دولار عن النصف الثاني من عام 2022.

وبذلك تبلغ نسبة العائد خلال الاثني عشر شهراً التالية 6.3% على أساس سعر السهم وقت الاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.48 درهم للسهم.

وكانت شركة كهرباء ومياه دبي قد سجلت نموا في صافي أرباحها عن 2022 بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.1 مليار دولار مقارنة بـ 1.67 مليار دولار تم تسجيلها في 2021.

كما حققت الشركة إيرادات بقيمة 7.4 مليار دولار بنمو نسبته 15 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الشركة أن سبب ارتفاع الأرباح خلال 2022 يعود إلى ارتفاع هامش الدخل إلى 39.7 بالمئة مقارنة بـ 34.8 بالمئة خلال العام 2021 نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة أكبر من ارتفاع التكاليف المباشرة.

كما يعود إلى تراجع المصاريف الإدارية والعمومية بشكل طفيف إلى 790 مليون دولار خلال العام 2022، مقارنة بـ 800 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.