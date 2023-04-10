«القاهرة الإخبارية»: مصر والسودان.. تاريخ حافل بالتضامن

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير، إن "تاريخ حافل من التضامن والمصالح المتبادلة بين شعبى وادى النيل فى مصر والسودان، تاريخ يعززه حاضر يشهد تأكيد القاهرة الدائم على علاقات الأخوة والتكامل مع الخرطوم".

وأضاف: "السودان ذو الهوية العربية وكذا الإفريقية كان دائما ذا أولوية فى سياسة مصر على مختلف الأصعدة، وخاصة عقب ثورة الثلاثين من يونيو 2013".

وتابع: "فعلى الصعيد الاقتصادى شهدت العلاقات بين البلدين عدة خطوات ترجمت الرغبة الحقيقية لدى القاهرة والخرطوم فى المضى نحو التكامل الاقتصادى، حيث تم افتتاح ميناء قسطل البرى بين البلدين، الذى ضم مكاتب إدراية لوصول والسفر لتسهيل حركة الأشخاص بالإضافة إلى مناطق خدمات جمركية ومخازن وحجر بيطرى وساحات انتظار للسيارات والشاحنات، الأمر الذى ساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين القاهرة والخرطوم".

واستطرد: "منفذ أرقين الحدودى كان كذلك إضافة للعمل من ميناء أسوان النهرى الذى تتبادل منه مصر التجارة مع ميناء حلفا السودانى، لتتكامل وسائل النقل للتجارة البينية بين مصر والسودان، وجميع دول إفريقيا بما يدعم اقتصاد البلدين".

وأوضح: "وفى إطار تنفيذ وثيقة الشراكة الاستراتيجية، والتى تم التوقيع عليها بين البلدين فى عام 2016 عمل البلدان على اتخاذ كل الخطوات لتفعيل المشروعات الاستراتيجية الكبرى بين البلدين، وهو إرث تاريخى وحضارى يحمع كلا الشعبين مع بعضهما البعض".