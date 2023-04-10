استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بأريحا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها، وإصابة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم عقبة جبر جنوب أريحا شرق الضفة الغربية.





وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المخيم، وحاصرت عددا من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها شاب بالرصاص الحى فى البطن والصدر، وشابان آخران فى الأطراف السفلية، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وأُعلن عن ارتقاء أحدهم فى وقت لاحق. وبارتقاء الشاب فى مخيم عقبة جبر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجارى إلى 96 شهيدا بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة حورة فى النقب داخل أراضى الـ48.

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