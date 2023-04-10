«القاهرة الإخبارية» تستعرض معدلات الروبل الروسى خلال 2022

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "تلقى الحرب فى أوكرانيا بظلالها على الروبل الروسى، فبينما تحاول العملة الروسية التشبث بمستوى قوى أمام العملات الأجنبية الأخرى، فإن تبعات الحرب والعقوبات الغربية على موسكو هوت بالروبل إلى أدنى مستوى له فى يوم أمام الدولار واليورو منذ أبريل 2022".
وأضاف: "فمنذ اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا فى فبراير من العام الماضى انخفض الروبل إلى 113 مقابل الدولار الواحد، وذلك على الرغم من دعم البنك المركزى الروسى ووزارة المالية للروبل، والذى عزز العملة الروسية لتسجل 50 روبلا للدولار الواحد فى يوليو الماضى، ولكن منذ أن فرض الغرب سقفا لأسعار النفط الروسى أواخر العام الماضى انزلق الروبل من نحو 60 مقابل الدولار إلى أكثر من 80 روبلا للدولار الواحد، وفاقم الروبل خسائره بختام تعاملات الأسبوع المنتهى فى يوم الجمعة الماضى ليهبط بأكثر من 2% مسجلا 83.50 مقابل الدلار".
وتابع: "العملة الروسية تتعرض لضغوط من بيع الأصول الغربية لمستثمرين المحليين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، بينما أدى انخفاض أسعار النفط فى مارس الماضى إلى انخفاض عائدات الصادرات، كما أظهرت إحصاءات لرويترز أن الروبل هو ثالث أسوأ أداء بين العملات العالمية حتى الآن خلال العام الجارى".
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