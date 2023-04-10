العالم اليوم - ارتفاع التكلِفة المعيشية.. قلق يتصدر هموم أولياء الأمور

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع التكلِفة المعيشية.. قلق يتصدر هموم أولياء الأمور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أبريل 2023 01:19 مساءً - كشفت دراسة استقصائية أن 37 بالمئة من أولياء الأمور يخشون ارتفاعَ تكلفة المعيشة وتأثيرها على مستقبل أبنائهم.

وقال 33 بالمئةِ من الآباء إنهم يخشون على الصحة النفسية لأبنائهم.

فيما كان 35 بالمئةِ قَلِقين أيضا من تداعياتِ التغير المناخي على الكوكب، وبالتالي، على حياة الأجيال القادمة.

وعبّر 8 بالمئة فقط عن أملهم في أن يحميَ أطفالُهم الكوكبَ قدْرَ المستطاع وتسعةٌ بالمئةِ عن أملهم في أن تكونَ مشكلةُ التغير قد تم حلـُّـها.

وقال 34 بالمئة إنهم حريصون على تطلعاتِ أبنائهم أكثرَ مما كان أهلُهم حريصين على مستقبلهم، فيما كشف 24 بالمئة أن مخاوفَهم وآمالَهم تتعلق بشكل أساسي بقدرة أبنائهم على جَنْيِ المال مقارنة بالأجيال السابقة.

وخلُصَ الاستطلاعُ إلى أن الحياة للأجيال المستقبلية قد تحمل ربما تحدياتٍ أكبرَ وذاتَ طبيعةٍ أكثرَ تعقيدا.

وفي هذا الإطار، قالت الاختصاصية النفسية والاجتماعية، لانا قصقص: