بريطانيا: روسيا تواصل إنفاق موارد كبيرة لتحقيق الحد الأدنى من النصر

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة - فى تحديثها الاستخباراتى اليومى بشأن الوضع فى أوكرانيا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى- اليوم الإثنين- أن روسيا تواصل إعطاء أولوية قصوى لعمليات توفير الموارد فى منطقة دونيتسك الأوسع، بما فى ذلك بلدتا مارينكا وأفدييفكا، وإنفاق موارد كبيرة لتحقيق الحد الأدنى من النصر.

وأفادت بأنه على مدار الأيام السبعة الماضية من المحتمل أن تكون روسيا كثفت من هجماتها المدرعة حول بلدة مارينكا بمنطقة دونيتسك، على بعد 20 كيلومترًا جنوب غرب المدينة.

وأعادت وزارة الدفاع البريطانية إلى الأذهان أن المعركة فى بلدة مارينكا مستمرة منذ عام 2014 ودُمرت إلى حد كبير بسبب تبادل القصف المدفعى، لافتة إلى أن مارينكا تهمين على المداخل إلى دونيتسك وطريق إتش 15 الرئيسى.