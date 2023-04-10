الرئيس الفلبينى: لن نسمح باستخدام أى من قواعدنا فى عمل هجومى

جدة - نرمين السيد - وقال ماركوس- فى تصريح صحفى، حسب ما نقلته صحيفة "فيل ستار" الفلبينية، اليوم الإثنين- "لن نسمح باستخدام أى من قواعدنا فى أى عمل هجومى".. مؤكدا أن هدف هذه القواعد مخصصة فقط لمساعدة الفلبين، إذا احتاجت البلاد إلى أى مساعدة.

وجاءت تعليقات ماركوس بعد يوم من تحذير المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، من أن إضافة أربع قواعد أخرى لاستخدامها من جانب القوات الأمريكية فى إطار (اتفاقية التعاون الدفاعى المعزز) "قد يجر الفلبين إلى دوامة صراع محتمل فى مضيق تايوان".

فيما أكد ماركوس أن إضافة أربعة مواقع جديدة التى يُسمح للقوات الأمريكية باستخدامها بموجب الاتفاقية الثنائية لا ينبغى أن يثير قلق الصين، قائلا: "إذا لم يتقدم أحد نحونا، فلا داعى للقلق لأننا لن نقاتلهم وما نقوم به هنا هو الاستمرار فى تعزيز الدفاع عن أراضينا".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين قد توصلتا، فبراير الماضي، إلى اتفاق بشأن وصول الجيش الأمريكى إلى 4 قواعد جديدة على أراضى الفلبين فى إطار التحالف الأمنى متعدد السنوات، الذى يشمل معاهدة الدفاع المتبادل وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعى المعزز منذ عام 2014، والتى تسمح للقوات الأمريكية بالتحرك عبر 5 قواعد فلبينية، بما فى ذلك المياه القريبة من المناطق المتنازع عليها، وبموجب توسيع الاتفاقية تمكنت الولايات المتحدة الآن من ضمان الوصول إلى 9 قواعد عسكرية على الأقل.