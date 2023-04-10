يائير لابيد: حكومة نتنياهو غير مؤهلة لإدارة إسرائيل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى أعقاب اجتماع جمعه برئيس حكومة إسرائيل، أمس الأحد، فى مقر وزارة الجيش الإسرائيلى، حيث أطلعه على الوضع الأمنى.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلى، أن نتنياهو التقى لابيد فى اجتماع تحديث أمنى، ولضمان مواصلة دعم المعارضة لقرارات عسكرية وأمنية تتخذها الحكومة، وقيادة الجيش الإسرائيلى.

وأشارت الإذاعة، إلى أن المؤسسة الأمنية طلبت عقد الاجتماع فى مقر وزارة الجيش للمرة الأولى، موضحة أن ذلك يحدث فى "حالة الخطر والطوارئ غير العادية".

وقال لابيد تعليقًا على اللقاء: "وصلت الاجتماع قلقًا، وتركته أكثر قلقًا"، مضيفًا: "على نتنياهو أن يعلن أنه سيسحب إقالة جالانت (وزير الجيش المقال) من على الطاولة إلى الأبد، وأن يعترف بأن حكومته لا يمكن الوثوق بها، وإنشاء لجنة صغيرة ومنتدى أمنى فعال للتعامل مع الوضع".