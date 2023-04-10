الجيش الأوكرانى يدمر مدفعا روسيا بالقرب من دونيتسك

جدة - نرمين السيد - أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الإثنين، أن قوات العمليات الخاصة التابعة لها قامت بالتعاون مع إحدى وحدات المدفعية، بتدمير موقع مدفع هاوتزر D20 روسى بالقرب من دونيتسك.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان القوات القول "إنه تم اكتشاف الموقع القتالى للمدفع الروسى خلال الاستطلاع الجوى حيث قضى المدافعون الأوكرانيون على الهدف الروسى بنيران دقيقة من مدفع هاوتزر M777". وفى نفس السياق، دمر الجيش الأوكرانى من وحدات الصواريخ والمدفعية أربعة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات و11 منطقة لتركيز القوى العاملة والأسلحة والمعدات العسكرية ومستودع ذخيرة وخمس محطات حرب إلكترونية للروس خلال اليوم الماضى. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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