قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر فى أريحا

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز خلال اقتحام المخيم، كما اعتلت أسطح المنازل ونشرت القناصة فى المخيم. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان، إن هناك "إصابتان برصاص الاحتلال الحى وصلتا إلى مستشفى أريحا الحكومى، إثر اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر".

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