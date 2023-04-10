العالم اليوم - 170 مليون دولار أرباح المراعي في أول 3 أشهر في 2023

انتم الان تتابعون خبر 170 مليون دولار أرباح المراعي في أول 3 أشهر في 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أبريل 2023 11:19 صباحاً - سجلت شركة "المراعي" صافي ربح بلغ 636 مليون ريال (169.6 مليون دولار) في الربع الأول من 2023 بارتفاع 50.5 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت مبيعات المراعي خلال الربع الأول من عام 2023 بـ 12.5 بالمئة على أساس سنوي لتسجل ما يقارب الـ 5.07 مليار ريال سعودي مقارنة بنحو 4.5 مليار ريال خلال الربع المماثل من عام 2022.

وعزت الشركة في بيان، سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق مكاسب تتعلق بدخول أول 10 أيام من شهر رمضان في الربع الأول، إضافة إلى دعم لمرة واحدة، مقابل إجراءات الأمن الغذائي التي اتخذتها المراعي: ومقدار هذه المكاسب والدعم للمرة الواحدة 149 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 35% في صافي الربح على أساس سنوي.

وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 16 بالمئة كما يلي: