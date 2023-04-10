العالم اليوم - الترقب لأول مؤتمر لمحافظ بنك اليابان يخيم على بورصة طوكيو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أبريل 2023 11:19 صباحاً - ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق الاثنين مع انخفاض الين على نحو طفيف، وسط ترقب لأول مؤتمر صحفي لمحافظ بنك اليابان الجديد كازو أويدا.

وصعد المؤشر نيكي 0.42 بالمئة ليغلق عند 27633.66 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.56 بالمئة إلى 1976.53 نقطة.

واجتاحت الأسواق في الأسابيع القليلة الماضية تقلبات عنيفة بشأن توقعات قرارات البنوك المركزية فيما يتعلق بأسعار الفائدة، لكن التوقعات استقرت بشأن رهانات بأن ثمة ذروة وشيكة لأسعار الفائدة الأميركية، بينما عزز استقرار بيانات الوظائف الأميركية في الأسبوع الماضي آمالا بأن الضرر الاقتصادي قد لا يكون شديد السوء.

وكان سهم أورينتال لاند المشغلة لمتنزهات ديزني ضمن الأسهم الرابحة إذ صعد 2.67 بالمئة عند الإغلاق عند أعلى مستوى خلال عام، كما صعد سهم نينتيندو لألعاب الفيديو أربعة بالمئة، إذ يعزز انخفاض الين أرباح أسهم شركات التصدير.

وارتفع مؤشر أسهم شركات التأمين 1.21 بالمئة، بينما زاد مؤشر أسهم القطاع المصرفي 0.62 بالمئة، وكلاهما شديد التأثير بأسعار الفائدة.

وصعد مؤشر أسهم قطاع الشحن 2.86 بالمئة وكان في صدارة المؤشرات الفرعية الرابحة في بورصة طوكيو، وقفز سهم نيبون يوسن 3.54 بالمئة وسجل أعلى زيادة على المؤشر نيكي.

ويعقد أويدا، محافظ بنك اليابان الجديد، أول مؤتمر صحفي له منذ توليه هذا المنصب في وقت لاحق الاثنين إذ يتلمس المستثمرون مؤشرات بشأن ما إن كان يعتزم التحول عن السياسة النقدية شديدة التيسير.

وبدأ الأكاديمي كازو أويدا فترته التي تبلغ خمس سنوات كمحافظ لبنك اليابان المركزي الأحد، خلفا لهاروهيكو كورودا، في أول تغيير في قيادة البنك المركزي منذ 10 سنوات.