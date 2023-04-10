خروج قطار عن مساره فى ولاية ألاباما الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأفادت إدارة شرطة جاسبر، بأنه يتم تشغيل القطار من قبل "نورفولك ساوثرن"، وهى الشركة المشغلة لخط السكك الحديدية الناقل للبضائع من الدرجة الأولى فى شرق الولايات المتحدة.
وحوصر طاقم القطار لفترة وجيزة فى غرفة المحرك، بسبب ميلان المحرك. وأفيد بأن 11 عربة والقاطرة الرئيسية خرجت عن القضبان.
وأبلغت "نورفولك ساوثرن" عن عدم وجود مواد خطرة على القطار أو حدوث تسرب فى المنطقة جراء الحادث.
وقالت إدارة شرطة جاسبر، إنه "لم تقع أى إصابات كبيرة"، مضيفة أنه تم نقل اثنين من أفراد الطاقم إلى المستشفى كإجراء احترازى.
وخروج القطارات عن مسارها بات أمرا شائع الحدوث فى الولايات المتحدة واجتذب المزيد من اهتمام وسائل الإعلام والرأى العام بعد حادث وقع فى أوائل فبراير فى مدينة "شرق فلسطين" فى ولاية أوهايو وشمل قطار شحن تابع لشركة "نورفولك ساوثرن" على متنه مواد خطرة.
ووفقا لبيانات وزارة النقل الأمريكية، فقد وقع ما متوسطه 1475 حادث خروج لقطارات عن المسار بشكل سنوى بين عامى 2005 و2021.
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