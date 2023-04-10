العالم اليوم - بالفيديو.. عروس تطلق النار احتفالا بزفافها وتهرب

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. عروس تطلق النار احتفالا بزفافها وتهرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أبريل 2023 10:18 صباحاً - تبحث الشرطة في ولاية أوتار براديش شمال الهند عن امرأة أطلقت عدة رصاصات من مسدس احتفالا بيوم زفافها.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المرأة وهي تطلق أربع طلقات في الهواء وهي جالسة بجانب زوجها.

وقالت الشرطة المحلية إنها سجلت قضية ضد المرأة المفقودة منذ الحادث.

يعد إطلاق النار الاحتفالي أثناء حفلات الزفاف أمرا شائعا في بعض ولايات شمال الهند وغالبا ما يتسبب في وقوع إصابات وحتى وفيات عرضية.

وفقا للقانون الهندي، فإن أي شخص يستخدم سلاحا ناريا بشكل متسرع أو مهمل، ويعرض الآخرين للخطر، يمكن أن يواجه عقوبة السجن أو الغرامة أو كليهما.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن مقطع الفيديو الخاص بالعروس سجله أحد الأقارب، الذي نشره أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة للصحيفة إن المرأة "هاربة" لأنها تخشى الاعتقال.