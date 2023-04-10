بكين: المدمرة الأمريكية توغلت بشكل غير قانونى فى بحر الصين

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الصينية فى بكين، اليوم الإثنين، إن المدمرة الأمريكية "ميليوس" توغلت بشكل غير قانونى فى بحر الصين، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت فى وقت سابق، إبحار المدمرة "يو إس إس ميليوس"، فى بحر الصين الجنوبى لتأكيد حق وحرية الملاحة. ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء "ريا نوفوستى" الروسية، قالت البحرية الأمريكية، إن قواتها تجرى عمليات فى بحر الصين الجنوبى بشكل يومى. وأعلن المكتب الصحفى للأسطول السابع الأمريكى، ومقره مدينة "يوكوسوكا"، اليابانية مرور المدمرة الأمريكية "ميليوس"، أمس الأحد، بالقرب من "جزر نانشا"، المتنازع عليها فى بحر الصين الجنوبى. وأشار البيان الأمريكى، إلى أن الإبحار جاء لضمان حرية الملاحة فى المنطقة، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن المدمرة الأمريكية ميليوس الحاملة لصواريخ موجهة، ساعدت فى الدفاع عن حقوق وحريات الملاحة فى بحر الصين الجنوبى وفقا للقانون الدولى.

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