تايوان ترصد 59 طائرة عسكرية صينية بالقرب من الجزيرة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة، أن 39 طائرة من بين هذه الطائرات عبرت الخط الأوسط الذى يمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين ودخلت مناطق الدفاع الجوى لتايوان، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام رسمية فى بكين، أن الجيش الصينى واصل المناورات حول تايوان اليوم الإثنين. وكانت الصين قد أعلنت عند بدء المناورات يوم السبت وقالت إنها ستستمر ثلاثة أيام.

قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الإثنين، إن 70 مقاتلة صينية و11 سفينة حربية، تواجدت فى محيط الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتواصل الصين تدريباتها العسكرية لمحاكاة ضرب أهداف فى تايوان، فيما تعتبره تحذيرًا لتايبيه بعد أيام من زيارة رئيسة تايوان تساى إنج ون إلى الولايات المتحدة الأمريكية.