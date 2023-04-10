طوكيو: حاملة طائرات صينية تجرى عمليات بالقرب من جزر يابانية

جدة - نرمين السيد - وبحسب "رويترز"، قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" أجرت عمليات في المياه القريبة من جزر أوكيناوا اليابانية أمس الأحد، وذلك عندما كان فيه الجيش الصيني يحاكي شن ضربات جوية وبحرية على تايوان المجاورة.
وأضافت الوزارة اليابانية، أن مقاتلات وطائرات هليكوبتر قامت بالإقلاع من فوق متن الحاملة والهبوط عليها 120 مرة بين يومي الجمعة والأحد، مؤكدة أن الحاملة وثلاث سفن حربية أخرى وسفينة دعم قد وصلت إلى مسافة 230 كيلومترا من جزيرة مياكو اليابانية.
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