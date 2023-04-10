العالم اليوم - غموض في "باخموت".. وتدمير أكثر من 100 بيرقدار

انتم الان تتابعون خبر غموض في "باخموت".. وتدمير أكثر من 100 بيرقدار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أبريل 2023 07:19 صباحاً - يبدو أن الأنباء المتعلقة بمعركة باخموت تتجه نحو الغموض، حيث لم يكشف الطرفان المتحاربان عن أي تطورات بخصوص المعركة المندلعة منذ أكثر من 8 شهور، وفي الأثناء أعلنت القوات الروسية أنها دمرت أكثر من 100 طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار" منذ بدء المعارك.

ففي باخموت شمال شرقي مقاطعة دونيتسك، تفيد تقارير نشطاء بأن القوات الروسية ومعها قوات فاغنر تواصل التقدم على الأرض، وأنها تجاوزت غربي سكة الحديد الرئيسية في المدينة شبه المدمرة، فيما تتحصن القوات الأوكرانية في المربعات السكنية الأخيرة غربي المدينة.

مؤسس فاغنر يحذر

وفي الأثناء حذر مؤسس شركة فاغنر الأمنية الخاصة، يفغيني بريغوجين، بحسب تسجيل مصور نشره بعض النشطاء على تويتر، من عدم الأخذ بالتقارير التي تتحدث عن "الهجوم الأوكراني المضاد".

ووفقا للتسجيل المصور، قال بريغوجين إن السلطات الأوكرانية جمعت ما بين 200 و400 ألف عنصر، وفقا لبعض المصادر، وأضاف أنه "لا يمكن التقليل من شأن ذلك".

الشمس الحارقة في منطقة ليمان

وفي شمال دونيتسك، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرات الهجومية الروسية وقاذفات الصواريخ من طراز "توس-1 أ سولنتسبيك" أو "الشمس الحارقة"، ألحقت هزيمة بالقوة البشرية للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك الاسم الروسي لمدينة لميان.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه كراسنوليمانسك، اكتشفت أطقم الدفاع الجوي ودمرت طائرات بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف "نفذ الطيران التكتيكي العملياتي ضربات جوية باستخدام قنابل جوية شديدة الانفجار على مواقع انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة معادية".

وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، نفذ الطيران الميداني- التكتيكي الروسي ضربات باستخدام قنابل جوية شديدة الانفجار على نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة للعدو. واكتشفت أطقم الدفاع الجوي الروسي العديد من الدرونات والمسيرات الجوية الأوكرانية ودمرتها.

تدمير 100 بيرقدار

من ناحية أخرى، قال نائب قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الروسية، الفريق أندريه ديمين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أكثر من 100 طائرة بدون طيار تركية من طراز "بيرقدار" منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف أن وحدات الدفاع الجوي الروسي تسلمت أول أنظمة رادار روسية لمحاربة الطائرات المسيرة الصغيرة عام 2022.