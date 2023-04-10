مصرع 8 فى حادث انهيار المبنى السكنى فى مارسيليا

وأظهرت لقطات تلفزيونية سحب الدخان تتصاعد من تحت الأنقاض بينما حاول رجال الإطفاء إخماد النيران التى تسببت فى عرقلة عمل رجال الإنقاذ فى البحث عن ضحايا آخرين محتملين.
وقد أكدت المدعية العامة فى مارسيليا مساء اليوم أن سبب الانفجار لم يُعرف بعد. وأشارت إلى "خمسة جرحى" جراء انهيار المبنى رقم 17 فى شارع تيفولي، مضيفة "هناك ثمانية أشخاص لا يردون على هواتفهم".
وأوضحت أن المبانى الثلاثة المعنية (المبنى المنهار والاثنين الاخرين المجاورين) لم يكن هناك إخطارا يحذر من أن هذه المبانى كانت معرضة لخطر. ولاتزال عمليات البحث مستمرة حتى اللحظة للبحث عن ناجين.
وفى وقت سابق، قال رئيس بلدية مارسيليا بينوا بايان إن انفجارا عنيفا ربما يكون سبب انهيار المبنى، مضيفا أن التحقيق الذى تم فتحه سيساهم فى تحديد أسباب انهيار المبنى فى منطقة "لا بلين" بوسط مارسيليا والذى وقع حوالى الساعة 00،40 (بتوقيت باريس) ما ألحق أضرارا بأجزاء من المبنيين المحيطين.
وأضاف "تظل أولويتنا القصوى البحث عن ناجين محتملين تحت أنقاض المبنى رقم 17". وقد أدى انهيار مبنى من أربعة طوابق فى مدينة مارسيليا الساحلية بجنوب فرنسا إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل لكن حريقا نشب ما عرقل جهود رجال الإنقاذ فى بحثهم عن ضحايا محتملين آخرين.
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