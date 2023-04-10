بسبب التبعية لأمريكا.. ماكرون ينتقد وضع أوروبا «العالق» فى وسط الأزمات

وقال ماكرون، اليوم الأحد، للصحفيين، من على متن طائرة عادت به من الصين، بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام، إن أوروبا ليس لديها مصلحة فى زيادة حدة الأزمة بشأن تايوان، وإنها يجب أن تنتهج استراتيجية مستقلة عن واشنطن وبكين.
وتوجه ماكرون إلى الصين يرافقه وفد قوامه 50 مسؤولًا، يمثلون عدة شركات بينها لإنتاج الطاقة النووية، ووقعت عدة صفقات خلال الزيارة.
وتوترت العلاقات بين بكين وتايوان التى تتمتع بحكم مستقل، لكنها لاتزال جزءًا منها وفقًا لمبدأ "صين واحدة"، فى أعقاب مساع من حكومة الجزيرة للاستقلال عن الصين بالقوة، بدعم من واشنطن بدء مع تزايد المخاوف الأمريكية من صعود الصين كقوة اقتصادية عالمية كبرى.
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