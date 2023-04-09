جدة - نرمين السيد - قال جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسى، اليوم الأحد، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب عدد آخر فى انهيار جليدى بجبال الألب الفرنسية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأوضح "دارمانان" على "تويتر"، أن الانهيار الجليدى وقع فى منتصف النهار، على جبل أرمانسيت الجليدى. وذكرت وسائل إعلام محلية أن ضحايا الانهيار الجليدى كانوا فى نزهة على جبال الألب. ومن جهته، قال الرئيس إيمانويل ماكرون على "تويتر"، إن خدمات الإنقاذ تواصل البحث عن المزيد من الضحايا، وعبر عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة 4 أشخاص فى انهيار جليدى بجبال الألب الفرنسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.