مراسل القاهرة الإخبارية بألمانيا: سموم تنتشر بالهواء جراء حريق مخزن كيميائى

جدة - نرمين السيد - قال عربى مرزوق، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من ألمانيا، إنه تم إجلاء 140 شخصًا من سكان مدينة هامبورج، إثر حريق بمخزن يحوى مواد كيميائية، وتسبب فى إصابة 20 شخصًا باختناق.





وأضاف مرزوق، فى رسالته على الهواء، أنه فى تمام الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم بتوقيت ألمانيا، اندلع حريق كبير فى أحد المستودعات شرق مدينة هامبورج، والذى كان يحوى كيماويات عالية الخطورة، وبعض سيارات النقل المحملة بالأجهزة الكهربائية.

وأشار إلى أن شرطة هامبورج أطلقت تحذيرًا عالى الخطورة على التطبيقات الخاصة لجميع سكان المدينة، بعدما أحدث الحريق سحابة كبيرة من الدخان السام بكبريتات الهيدروجين الناتج عن الحريق، وطالبت بإغلاق النوافذ وتشغيل من لديه فلاتر داخل المنازل بشكل مباشر، ومن يستطيع ترك المنزل والذهاب بعيدًا عن المدينة إلى القرى المجاورة يفعل ذلك.

وأكد أن الشرطة تستبعد أى عمل إرهابى حتى هذه اللحظة وراء الحريق، وما زالت التحقيقات جارية، والتى تشير إلى أن الحريق ربما نتيجة ماس كهربائى.