جرحى بانهيار مبنى في مدينة فرنسية

جرحى بانهيار مبنى في مدينة فرنسيةأدى انهيار مبنى من أربعة طوابق في مدينة مرسيليا الساحلية بجنوب فرنسا إلى جرح خمسة أشخاص على الأقل لكن حريقًا يعرقل جهود عمال الإنقاذ في بحثهم عن ضحايا محتملين آخرين.

وصرح كريستوف ميرمان رئيس إدارة المنطقة الواقعة في جنوب فرنسا، لوكالة فرانس برس أن هناك "شكوكا كبيرة بأن انفجارا تسبب في انهيار المبنى لكن يجب أن نبقى حذرين جدا بشأن الأسباب في هذه المرحلة".

واضاف أن الغاز "قد يكون احتمالا ممكنا".

من جهته، قال رئيس بلدية المدينة بينوا بايان للصحفيين إن انهيار المبنى في منطقة لا بلين بوسط مرسيليا حدث حوالى الساعة 00,40 (22,40 ت غ) مما ألحق أضرارا بأجزاء من المبنيين المحيطين.

وأضاف أن "حريقا اندلع في أنقاض (المبنى) يمنعنا من إرسال كلاب وفرق للبحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض". وتحدث بايان عن خمسة جرحى تم إجلاؤهم من مبنيين مجاورين تضررا من الانهيار.

لكنه أشار إلى وجود ضحايا آخرين على الأرجح. وقال "يجب أن نستعد لوجود ضحايا في هذه المأساة الرهيبة".

وتواصل فرق الإنقاذ عملها بالوسائل الكبيرة المتوفرة.. فيما أغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى التي يغطيها الغبار ويتمركز فيها عدد من فرق الإغاثة.

وأكد قائد فرق الإطفاء التابعة للبحرية أن رجال الإطفاء لم يتمكنوا حتى الآن من إجراء إحصاء للأشخاص الذين كانوا موجودين في المبنى المنهار ويسد ركامه الطريق.

واضاف أن مئة من رجال الإطفاء يعملون في الموقع، مؤكدا أن "الأولوية هي بالتأكيد لإطفاء الحريق وإزالة الأنقاض للعثور على أشخاص يحتمل أن يكونوا تحتها".

وأوضح ميرمان إنه تم إخلاء مبان أخرى في الشارع كإجراء وقائي ، وتم نقل سكانها إلى مدرسة تحولت إلى مركز للإيواء.

وقال مسؤولون إنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الانهيار.

