العالم اليوم - قتلى ومصابون في انهيار جليدي بفرنسا.. وماكرون يعلق

انتم الان تتابعون خبر قتلى ومصابون في انهيار جليدي بفرنسا.. وماكرون يعلق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أبريل 2023 06:22 مساءً - قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، يوم الأحد، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر في انهيار جليدي بجبال الألب الفرنسية.

وكتب دارمانان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا إن الانهيار الجليدي وقع في منتصف النهار على جبل أرمانسيت الجليدي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ضحايا الانهيار الجليدي كانوا في نزهة على جبال الألب، ثم تحول الاستجمام إلى مأساة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، على تويتر إن خدمات الإنقاذ تواصل البحث عن المزيد من الضحايا وعبر عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم.