الخصاونة يشيد بتعاون مصر في خدمة القضايا الدِّينيَّة والإنسانيَّة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 9 أبريل 2023 05:07 مساءً - دوت الخليج :- استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم السَّبت، مفتي الدِّيار المصريَّة، رئيس الأمانة العامَّة لدور وهيئات الإفتاء في العالم فضيلة الدكتور شوقي علَّام.

وأعرب رئيس الوزراء خلال اللِّقاء الذي حضره وزير الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة الدكتور محمَّد الخلايلة عن اعتزازه بالعلاقات الأخويَّة الرَّاسخة التي تجمع الأردن بجمهوريَّة مصر العربيَّة الشَّقيقة، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه الرَّئيس المصري عبد الفتَّاح السِّيسي.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود فضيلة مفتي الدِّيار المصريَّة والمؤسَّسات الدينيَّة في جمهوريَّة مصر العربيَّة الشَّقيقة في نشر تعاليم الإسلام السَّمحة وترسيخ مبادئه السَّليمة، ومحاربة الأفكار الدَّخيلة والمتطرِّفة، والتَّعاون الذي تُبديه دوماً في خدمة القضايا الدِّينيَّة والإنسانيَّة، مشيراً إلى التَّعاون الوثيق بين المؤسَّسات الدينيَّة ودور الإفتاء في البلدين الشَّقيقين بما يخدم مصالحهما المشتركة وقضايا الأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة.

بدوره، أشاد مفتي الدِّيار المصريَّة بجهود المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموِّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، في تعزيز صورة الإسلام وترسيخ مبادئه الصَّحيحة وقيمه الرَّاسخة والدِّفاع عنها في مختلف المحافل والمناسبات، مؤكِّداً موقفه الدَّاعم لهذه الجهود.

وأعرب علَّام عن تمنِّياته لجلالة الملك وسموِّ وليِّ العهد دوام الصحَّة والعافية، وللأردن مزيداً من التقدُّم والمنعة والازدهار.