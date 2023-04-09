الاردن : مسيرات تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 9 أبريل 2023 04:10 مساءً - دوت الخليج :- شهدت مختلف محافظات المملكة والعاصمة عمان اليوم الجمعة، مسيرات ووقفات احتجاجية منددة بالاعتداءات والممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف، والاعتداء على المصلين والمرابطين فيه.

وطالب المشاركون بالوقف الفوري لانتهاك حُرمة المسجد الأقصى من قبل المستوطنين والمتطرفين وشرطة الاحتلال، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لحماية المقدسات ودعم الفلسطينيين المرابطين والعزل الذين يتعرضون يوميا للاعتداء، مؤكدين ضرورة وجود موقف عربي موحد للتصدي للممارسات الإسرائيلية التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.

وأكد المشاركون أهميه استمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، منوهين بدور الهاشميين في حماية المقدسات والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.

وأشاد المشاركون بصمود المصلين المرابطين في المسجد الأقصى وساحاته، وصمود أهالي القدس في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، الذي ضرب بالقرارات والمواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط.

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