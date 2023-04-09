العالم اليوم - ماكرون: على أوروبا ألا تصبح تابعة للولايات المتحدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أبريل 2023 03:22 مساءً - شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، على متن طائرة العودة من الصين في زيارة استغرقت 3 أيام، على ضرورة ألا تصبح أوروبا تابعة للولايات المتحدة.

وقال ماكرون: "أوروبا يجب أن تقاوم الضغوط الرامية لتحويلها إلى تابعة للولايات المتحدة"، وفقا لما نقلته "بوليتيكو".

وأوضح: "على أوروبا أن تقلص ارتباطها بالولايات المتحدة. يجب ألا تنجر إلى مواجهة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان".

وأردف قائلا: "السؤال الذي يتعين على الأوروبيين الإجابة عليه. هو هل من مصلحتنا تسريع حدوث أزمة حول تايوان؟"

ليجيب سريعا بالنفي، محذرا من أن يتحول الأوروبيون إلى تابعين للسياسة الأميركية في هذا الملف.

ويرى ماكرون أن على دول الاتحاد الأوروبي تقليل اعتمادها على الدولار الأميركي خارج الحدود الإقليمية.

وأكد مجددا على نظرية "الحكم الذاتي الاستراتيجي" لأوروبا، التي من المفترض أن تقودها فرنسا، لتصبح "قوة عظمى ثالثة".

الموقف الأميركي من زيارة ماكرون للصين