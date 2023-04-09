«القاهرة الإخبارية» ترصد علاقات مصر والسودان: حرص دائم على مصالح البلدين

وذكر التقرير، أنه انطلاقا من حرص مصر الدائم والمستمر على وحدة الشعب السودانى، استضافت القاهرة فى أوائل فبراير من العام الجارى ورشة عمل سياسية تحت عنوان "آفاق التحول الديمقراطى نحو سودان يسع الجميع".
وشارك فى الورشة العديد من القوى السياسية السودانية الفاعلة، فى إطار حوار جاد يفضى إلى توافق يلبى طموحات جماهير الشعب السودانى.
وبمشاركة العديد من الشخصيات البارزة ممن يمثلون جميع أطياف الشعب والعديد من الأحزاب والحركات السياسية والقوى المجتمعية، جاءت المناقشات والمداولات فى جلسات الحوار السودانى بالقاهرة لتسهم بشكل كبير فى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين بهدف تحقيق التوافق حول المسائل التى تؤدى للمصالحة والتأسيس لبناء يلم الشمل ويرأب الصدع.
وبحسب البيان الختامى الصادر عن الحوار السودانى السودانى فى القاهرة، فقد نجح الأشقاء السودانيون فى التوصل إلى نقاط من التوافق حول بعض المسائل الخلافية، بما يمهد الطريقَ لحلول جذرية للأزمة السياسية.
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