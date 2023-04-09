عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إنَّه من المتوقع إخلاء المسجد الأقصى من المصلين والمعتكفين فى الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع إقبال جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات موسعة داخل المسجد الأقصى المبارك، لافتة إلى أن شرطة الاحتلال عززت وجودها بنشر ألفى عنصر داخل البلدة القديمة وأمام أبواب المسجد الأقصى، استعدادًا لأى طوارئ خلال فترة عيد الفصح اليهودى.

وأشارت "أبوشمسية" إلى أن أحد أهم أسباب التعزيزات الأمنية لشرطة الاحتلال هو الترتيب لأداء طقوس "صلاة الكهنة"، والتى تقام غدًا بجوار حائط البراق فى الجهة الغربية من المسجد الأقصى، والمتوقع مشاركة عشرات الآلاف من المستوطنين.

ومارست قوات الاحتلال الإسرائيلية سلسلة من الاعتداءات والاستفزازات فى المسجد الأقصى، خلال الأيام الماضية، حيث استهدفت المصلين والمعتكفين داخل المصلى القبلى، بالأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز، واعتقلت المئات من المصلين، وأبعدت العشرات عن الأقصى، وألحقت أضرارًا فادحة فى محتويات المصلى وعيادة الأقصى.