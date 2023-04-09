إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار داخل مركز تجاري بالولايات المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أبريل 2023 11:27 صباحاً - أصيب 3 أشخاص جراء إطلاق نار في مركز للتسوق بولاية ديلاوير، الواقعة في الجزء الأوسط من الولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن شرطة الولاية أعلنت أن «حادث إطلاق النار وقع في ساحة المطاعم بمركز كريستيانا التجاري الواقع شمالي الولاية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، اثنان منهم حالتهما خطيرة، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى».

وأضافت الشرطة أنه ليس لديها مشتبه به قيد الاحتجاز، فيما تم إخلاء المركز التجاري من المتسوقين، مؤكدة أن التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أنه في الثالث من شهر أبريل الحالي، أعلنت السلطات الأميركية عن إصابة شخص بجروح جراء إطلاق نار وقع في مركز تجاري بضواحي ولاية فرجينيا.