تايوان ترصد 9 سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أعلنت أمس السبت، أن 71 مقاتلة صينية عبرت خط المنتصف فى مضيق تايوان. وقالت وسائل إعلام صينية، إن بكين تجرى تدريبات على تطويق تايوان بشكل كامل.

ومن جانبها، قالت الكاتبة الصينية سعاد ياى شين، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن التدريبات العسكرية التى تقوم بها القوات الصينية بالقرب من تايوان، تمثل تحذيرًا صارمًا وشديدًا من الصين ضد القوة الانفصالية التايوانية، والقوة الخارجية التى تريد التدخل فى الشؤون الصينية، والدفاع عن مبدأ "الصين الواحدة".

وفى تصريحات له، قال السيناتور الأمريكى مايكل ماكول، من العاصمة التايوانية، تايبيه، إن الولايات المتحدة ستوفر التدريب لجيش تايوان من أجل السلام، متعهدًا بتوفير التدريب للقوات المسلحة التايوانية وتسريع تسليم الأسلحة.