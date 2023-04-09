قوات الاحتلال تحول باحات المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية

وبحسب الوكالة، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين شرعوا باقتحام ساحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.
وتشهد البلدة القديمة من القدس المحتلة حالة من التوتر، فى ظل الإجراءات العسكرية المشددة التى فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلى، عشية المراسم الاحتفالية لليهود فى ساحة البراق، بمناسبة عيد "الفصح اليهودى".
كما أفرغت شرطة الاحتلال شوارع البلدة القديمة من الشبان الفلسطينيين تمهيدًا لاقتحام المستوطنين، كما منعت دخول الشبان للمسجد الأقصى وأخرجتهم باتجاه باب الأسباط، فى وقت الذى اعتدى عناصر من "حرس الحدود" على الشبان عند أبواب الأقصى ومنعهم من دخول المسجد.
وتشهد القدس المحتلة، لاسيما البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، انتشارًا مكثفًا لشرطة الاحتلال والقوات الخاصة، فى اليوم الرابع من عيد "الفصح اليهودى"، فيما تواجد مئات المرابطين والمرابطات فى ساحات الحرم القدسى الشريف.
وشهد المسجد الأقصى اعتداءات خلال الأيام الماضية، من قبل قوات الاحتلال التى استهدفت المصلين والمعتكفين داخل المصلى القبلى، بالأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز، إضافة إلى اعتقال المئات من الفلسطينيين.
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